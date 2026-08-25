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REGIÃO DE LONDRINA

PR-445 terá interdição para detonação de rochas nesta quarta (26) e quinta (27)

Tráfego de veículos será interditado por curtos intervalos no trecho da rodovia entre os distritos de Irerê e Londrina

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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PR-445 terá interdição para detonação de rochas nesta quarta (26) e quinta (27)
Autor O tráfego de veículos será totalmente bloqueado nos segmentos onde serão acionados os explosivos - Foto: DER

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a PR-445 terá detonações de rochas nesta quarta (26) e quinta-feira (27), entre Irerê e Lerroville, distritos de Londrina, na região Norte. O tráfego de veículos será totalmente bloqueado nos segmentos onde serão acionados os explosivos.

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Usuários devem evitar aglomerações e também se aproximar destes locais, respeitando a sinalização provisória no trecho para garantir a segurança de todos.

Na quarta-feira serão duas detonações, de manhã e à tarde. Na primeira será interditada a pista entre o km 31,5 e o km 34,7, das 08h20 até as 09h10. À tarde a interdição será do km 36 ao km 39,5, entre as 14h20 e as 15h10.

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Na quinta haverá apenas uma detonação, também entre as 08h20 e 09h10 da manhã, do km 38 ao km 42,5.

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DETONAÇÃO Londrina paraná PR-445 segurança transito
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