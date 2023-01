PR-410 registra novos deslizamentos e é totalmente interditada

Da Redação

Os novos deslizamentos foram causados pelas fortes chuvas que atingem outra vez o litoral paranaense

A PR-410, conhecida como Estada da Graciosa, está novamente interditada. O bloqueio total foi informado na manhã desta quarta-feira (04) pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), após novos deslizamentos serem registrados durante a madrugada.

Conforme informações da PMPR, os novos deslizamentos foram causados pelas fortes chuvas que atingem outra vez o litoral paranaense desde a tarde desta terça-feira (03). A rodovia já estava operando com tráfego controlado, desde o final de novembro.

"Os engenheiros do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) farão uma nova inspeção no local, após a limpeza da pista. A previsão é de liberação ainda nesta quarta”, informaram as autoridades.

O bloqueio total está sendo realizado nos quilômetros 6 e 16, sendo proibida a circulação de qualquer tipo de automóvel.





Fonte: Informações RicMais.

