PR-182 registra deslizamento e chuvas exigem cautela nas rodovias

Deslizamento de terra na PR-182, entre Salgado Filho e Flor da Serra do Sul, com o pavimento ficando totalmente interditado

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que as chuvas na região Sudoeste estão causando interrupções no tráfego de veículo devido a pontos de alagamento e quedas de barreira. Equipes do Estado estão atuando para liberar as pistas o mais breve possível, mas em alguns pontos será necessário aguardar a interrupção da chuva.

Nesta terça-feira (11) foi registrado deslizamento de terra na PR-182, entre Salgado Filho e Flor da Serra do Sul, com o pavimento ficando totalmente interditado. Usuários devem fazer o desvio por Francisco Beltrão, enquanto o DER/PR providencia os reparos no trecho.

ESTADO

Quedas de barreira estão sendo verificadas em outras regiões também, conforme a chuva se prolonga, sendo necessário interromper o tráfego temporariamente enquanto são deslocadas equipes de trabalho.

As rodovias estaduais contam com sistemas de drenagem para escoar a água da chuva, mas volumes excessivos de água, bem como acúmulo de detritos e outras situações atípicas podem resultar em danos ao pavimento e bloqueio prolongado do trânsito.

O DER/PR recomenda cautela a todos os usuários, e atenção redobrada à sinalização nas rodovias, principalmente à sinalização de emergência.

CONTATO

Caso seja verificada situação adversa na rodovia, ainda não atendida ou monitorada, o usuário pode contatar a regional do DER/PR mais próxima, ou a ouvidoria do departamento, bem como a Polícia Rodoviária Estadual ou a Polícia Rodoviária Federal.

Nas rodovias federais e estaduais do antigo Anel de Integração usuários podem utilizar o telefone 0800-400-0404 para informar sobre situações que coloquem em risco condutores, bem como solicitar apoio.

