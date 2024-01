PR-170 terá detonação de rochas na tarde desta terça-feira (9)

Siga o TNOnline no Google News

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) informa que será realizado nesta terça-feira (9) uma detonação de rochas no quilômetro 467 da PR-170, localidade conhecida como Curva da Ferradura, em Pinhão, na região Centro-Sul.

A medida é necessária para avançar nas obras de recuperação emergencial do trecho, cujo pavimento foi parcialmente demolido por escorregamentos de terra causados pelas fortes chuvas do final do ano passado.

Após a detonação serão realizados os serviços de limpeza da pista e remoção de material espalhado, que devem ocupar o resto da tarde. A perspectiva do DER/PR é liberar a pista ainda hoje para o tráfego, no início da noite, mas dependendo da quantidade de material, os trabalhos podem ser finalizados somente amanhã de manhã.

Veículos de passeio podem utilizar como desvio uma via municipal não pavimentada, no acesso para a Escola Municipal Nova Divinéia, que passa por vários pontos turísticos locais até retornar à rodovia, próximo à Usina Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha Netto.

Veículos pesados devem continuar utilizando como rota alternativa a BR-373, sentido Candói, ou a BR-153, sentido Rebouças, ou aguardar a liberação da PR-170 para acessar a usina.

Outras detonações de rochas serão necessárias para a execução da obra, sendo programadas para as próximas semanas.

