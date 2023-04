PR-082: criança de 3 anos morre em acidente; 5 pessoas ficaram feridas

Da Redação

Grave colisão aconteceu na PR-082

Uma grave colisão com morte foi registrada na noite de sábado, 8, por volta das 20h, na rodovia PR-082, no noroeste do Paraná. Inicialmente foram atendidas seis pessoas feridas, porém, uma criança de 3 anos acabou falecendo posteriormente.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Cruzeiro do Oeste atendeu a ocorrência, que mobilizou o Corpo de Bombeiros de Cianorte, Samu de Cianorte e Rondon, além de ambulâncias do município de Cidade Gaúcha.

A PRE realizado o levantamento do local de acidente e informou que a Toyota/Hilux com placas do Naviraí/MS e o VW/Voyage com placas de Guarujá/SP transitavam pela Rodovia Estadual PR-082 sentido Cidade Gaúcha a Nova Olímpia. No km 533+ 500m vieram a se envolver em uma colisão traseira.

Os cinco ocupantes do Voyage e 1 da Hilux foram encaminhados para hospitais com ferimentos. Não foi possível realizar o teste de etilômetro devido os condutores se encontrarem hospitalizados.

Com informações do OBemdito

