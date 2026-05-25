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Pouso de emergência de aeronave da FAB suspende voos no Aeroporto de Londrina

Incidente com modelo T-27 Tucano da Academia da Força Aérea ocorreu na tarde desta segunda-feira (25) e suspendeu pousos e decolagens

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 18:37:07 Editado em 25.05.2026, 18:36:57
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Pouso de emergência de aeronave da FAB suspende voos no Aeroporto de Londrina
Autor Foto: Motiva PR

As operações de pouso e decolagem no Aeroporto Governador José Richa, em Londrina, foram temporariamente suspensas na tarde desta segunda-feira (25) após uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) apresentar problemas técnicos e bloquear a pista. O incidente ocorreu por volta das 14h20, quando o avião militar realizou um pouso de urgência e sofreu o estouro de um dos pneus no momento do toque com o solo, impedindo sua retirada imediata do local.

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A FAB, por meio do Comando-Geral do Pessoal (COMGEP), confirmou que o modelo envolvido no episódio é um T-27 Tucano pertencente à Academia da Força Aérea (AFA). De acordo com a administração do aeródromo, o fechamento total do espaço para o tráfego aéreo foi adotado por medidas rígidas de segurança operacional até que a reta de pouso seja completamente desobstruída.

Equipes de engenharia e manutenção do aeroporto trabalham de forma mobilizada em conjunto com as autoridades militares para garantir a liberação da área. A instituição militar informou que já está realizando todas as gestões e procedimentos logísticos necessários para efetuar a remoção segura do avião e restabelecer a normalidade do fluxo de voos na região o quanto antes.

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