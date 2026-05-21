Poupatempo Paraná lança aplicativo para iOS

Usuários de smartphones com sistema iOS contam a partir desta semana com o auxílio do aplicativo oficial do programa Poupatempo Paraná, que concentra em um mesmo espaço mais de 300 serviços públicos estaduais e municipais.

Por meio da ferramenta, que já estava disponível para o Android, o cidadão pode consultar serviços, acessar informações e realizar agendamentos em qualquer uma das 20 unidades instaladas no território paranaense.

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Além disso, aproximadamente 100 serviços também estão disponíveis por videochamada, oferecendo mais praticidade, segurança e comodidade ao cidadão, sem necessidade de deslocamento.

Lançado em outubro de 2025, o programa superou em maio deste ano a marca de 1,6 milhão de atendimentos. Os serviços mais procurados pelo público são os de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN); de emissão da Carteira de Habilitação (CNH) e da documentação de veículos; e os de auxílio para o uso do portal gov.br.

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O Poupatempo Paraná também oferece serviços que envolvem outros órgãos estaduais e instituições, como Defensoria Pública, Procon, Cohapar, Copel e Sanepar, além das secretarias da Educação, da Administração e Previdência, e da Fazenda.

A iniciativa proporciona ainda o módulo Descomplica Empresas, que facilita abertura e regularização de negócios.

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AGENDAMENTO

As unidades do Poupatempo Paraná funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Além do aplicativo de smartphones, o agendamento pode ser feito no site www.poupatempo.pr.gov.br ou nos totens de autoatendimento nas próprias unidades. No site, também é possível receber orientações por videochamadas.

Para dúvidas, o WhatsApp oficial está disponível 24 horas pelo número (41) 3040-2060, oferecendo atendimento rápido sobre agendamentos, consultas e serviços.

As unidades do Poupatempo estão situadas em: Apucarana; Arapongas; Araucária; Campo Largo; Campo Mourão; Cascavel; Colombo; Curitiba (Boa Vista); Curitiba (Centro); Curitiba (Pinheirinho); Foz do Iguaçu; Guarapuava; Londrina; Maringá; Paranaguá; Pinhais; Ponta Grossa; São José dos Pinhais; Toledo; e Umuarama.

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Com informações de Agência Estadual de Notícias