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Poupatempo oferece serviços para problemas de interrupção de energia, água e queda de árvores

Disponibilidade dos atendimentos varia conforme a unidade e o município

Escrito por Da Redação
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Poupatempo oferece serviços para problemas de interrupção de energia, água e queda de árvores
Autor Poupatempo atua na orientação, no registro e no encaminhamento das solicitações - Foto: Divulgação

Comunicar falta de energia, solicitar verificação de problemas no abastecimento de água e buscar atendimento para poda de árvores são algumas das demandas que podem ser encaminhadas pelo Poupatempo Paraná. Com 20 unidades no estado e canais digitais, o programa facilita o acesso da população a serviços que podem ser necessários durante o período de chuvas.

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Ao reunir atendimentos da Copel, da Sanepar e de órgãos municipais em um único ambiente, o Poupatempo Paraná ajuda o cidadão a identificar o serviço adequado e registrar sua solicitação. A disponibilidade dos atendimentos varia conforme a unidade e o município.

Entre as demandas que podem ser encaminhadas estão:

  • Falta de energia: comunicação de interrupções no fornecimento de energia elétrica à Copel.
  • Problemas no abastecimento de água: solicitações à Sanepar para verificação de falta de água, baixa pressão e comunicação de vazamentos.
  • Poda de árvores: pedidos de poda e avaliação de árvores, conforme a oferta do serviço no município e as atribuições do órgão responsável.

“Em períodos de chuva intensa, é comum que o cidadão precise acionar diferentes serviços ao mesmo tempo. A proposta do Poupatempo é justamente facilitar esse acesso, reunindo em um só ambiente serviços que fazem parte do dia a dia da população e permitindo que a demanda seja encaminhada de maneira mais simples”, afirma Julie Campbell, diretora de operações do Poupatempo Paraná.

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A divulgação ganha relevância diante da previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que aponta chuvas acima da média no estado até dezembro, sob influência do El Niño. O cenário reforça a importância de a população conhecer os canais disponíveis para encaminhar suas demandas.

O Poupatempo atua na orientação, no registro e no encaminhamento das solicitações. A execução dos reparos e das intervenções cabe às concessionárias e aos órgãos responsáveis.

Além desses atendimentos, o Poupatempo Paraná reúne mais de 250 serviços públicos estaduais e municipais. Para consultar a oferta de cada unidade, as opções digitais e a necessidade de agendamento, o cidadão pode acessar o portal poupatempo.pr.gov.br.

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Abastecimento de água chuvas intensas interrupção de energia paraná poda de árvores Poupatempo Serviços públicos
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