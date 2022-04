Da Redação

Poste é destruído após ser atingido por carro em Cascavel

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira (29), no Região Norte de Cascavel.

Segundo as informações, o condutor do carro seguia pela Rua Maracaí, quando nas proximidades da Rua Uirapuru saiu da pista e subiu à calçada.

O automóvel bateu violentamente contra o poste da rede elétrica, o qual teve a base da estrutura totalmente de destruída.

O anteparo só não caiu por completo, pois ficou sustentado pelos cabos de aço que estavam ligados às outras estruturas.

A frente do veículo também ficou bem danificada, porém, ninguém se feriu nesta ocorrência. As equipes da Copel foram acionadas para fazerem a substituição do poste.

Com informações: CGN