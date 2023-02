Possível ossada humana é encontrada dentro de mochila no Paraná

Da Redação

Um agricultor encontrou uma ossada dentro de uma mochila na noite desta quarta-feira (22), em Honório Serpa, município localizado a cerca de 470 quilômetros de Maringá, no Noroeste do Paraná.

O trabalhador se deparou com a mochila cor de rosa no meio de uma mata, em uma propriedade rural da cidade. Ao se aproximar do objeto, o homem percebeu que dentro havia pequenos ossos, possivelmente de uma criança.

Equipes do 3º Batalhão da Polícia Militar (PM) atenderam a ocorrência. De acordo com um dos oficiais, inicialmente não há como comprovar que a ossada encontrada seja realmente humana. Conforme o militar, não há partes identificadas como crânio, fêmur, dentes ou cabelos.

O local onde a mochila foi encontrada foi isolado pela PM. A mochila com os ossos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).





Com informações portal Catve.

