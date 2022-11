Portos do Paraná têm alta na movimentação de cargas em outubro

Da Redação

Movimentação de cargas nos portos do Paraná registram crescimento em outubro e no acumulado do ano

A movimentação geral de cargas pelos portos de Paranaguá e Antonina registrou alta de 25% em outubro. Foram 5,06 milhões de toneladas neste ano, contra 4,04 milhões carregadas e descarregas em outubro de 2021. No acumulado dos dez meses, o aumento foi de 2,5%. De janeiro a outubro, neste ano, os portos do Paraná movimentaram 49,6 milhões de toneladas de produtos em ambos os sentidos do comércio exterior. No mesmo período do ano passado, a movimentação portuária somou 48,5 milhões de toneladas.

O balanço foi divulgado pela Portos do Paraná nesta quinta-feira (10). “Tivemos alta em todos os segmentos: carga geral, granel líquido e granel sólido”, disse o diretor-presidente da empresa pública, Luiz Fernando Garcia. “Em todos eles, o aumento foi puxado pelas exportações, com altas bem significativas”.

Em outubro, as exportações somaram 3,13 milhões de toneladas – 59% a mais que no mesmo mês de 2021 (com 1,9 milhão toneladas). No acumulado de janeiro a outubro, a alta foi de 8% no volume embarcado pelos portos de Paranaguá e Antonina. “Já exportamos quase 31 milhões de toneladas de cargas neste ano”, afirmou Garcia.

Em 2021, nos dez meses, foram 28,2 milhões de toneladas exportadas pelos terminais portuários do Paraná.

SEGMENTOS

Em volume, os portos paranaenses se destacam na movimentação dos granéis sólidos. Foram 3,07 milhões de toneladas no mês de outubro – quase 40% a mais que no ano passado, com 2,21 milhões de toneladas. No acumulado em dez meses os granéis sólidos somaram 30,8 milhões de toneladas, com aumento de 2% em relação às 30,3 milhões de toneladas registradas no mesmo período de 2021.

Em carga geral, no acumulado de dez meses o aumento foi, também, de 2%, de 11,4 milhões de toneladas em 2021 para 11,6 milhões. Somente no mês de outubro, 1,21 milhão de toneladas de carga geral foram movimentadas nos dois sentidos. Nos mesmo mês do ano passado, 1,1 milhão de toneladas.

O maior crescimento foi registrado entre os granéis líquidos: 7% a mais no acumulado deste ano: de 6,6 milhões de toneladas para 7,1 milhões de toneladas. Especificamente em outubro, a alta foi de quase 23% – de 633,1 mil toneladas (2021) para 778,2 mil toneladas (2022).

PRODUTOS

Em todos os segmentos as altas foram puxadas pelas exportações. Entre os granéis sólidos, destacam-se os aumentos nos embarques de milho (512%, acumulado), farelo de soja (13%, acumulado) e açúcar (1% no acumulado).

Na carga geral, as exportações acumuladas de contêineres (6%) e celulose (12%) impactaram positivamente no resultado geral do segmento. Entre os granéis líquidos, o volume acumulado nos embarques de óleo de soja (38%) sustentou a alta.

Confira a tabela completa por produto:

fonte: Divulgação AEN

