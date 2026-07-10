Portos do Paraná mantém trajetória de crescimento no 1º semestre de 2026

Maior resultado já registrado para o período e foi impulsionado pelas exportações de soja, das cargas conteinerizadas e da movimentação de veículos

A Portos do Paraná registrou o melhor primeiro semestre de sua história em 2026, com 34,44 milhões de toneladas de cargas movimentadas entre importações e exportações. O volume supera em 0,6% o registrado no mesmo período de 2025. Os dados são do Centro de Estatísticas da Portos do Paraná.

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Entre os vários produtos que circulam pelos portos paranaenses, a soja foi um dos principais responsáveis por impulsionar o crescimento. Nos seis primeiros meses do ano, 9,47 milhões de toneladas do grão foram embarcadas, volume 21% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior. Em 2025, a movimentação da commodity somava 7,86 milhões de toneladas até junho.

Outro fator que contribuiu para o resultado histórico foram as cargas conteinerizadas, que somaram 8,7 milhões de toneladas, um aumento de 8,9% em relação a 2025, quando a movimentação atingiu 8 milhões de toneladas.

No acumulado do ano, a Portos do Paraná soma 22,30 milhões de toneladas de produtos exportados em 2026. O volume cresceu 4,9% na comparação com as 21,27 milhões de toneladas do primeiro semestre de 2025. Já as importações corresponderam a 12,1 milhões de toneladas movimentadas, volume que apresenta queda em relação às 12,9 milhões de toneladas registradas no mesmo período do ano anterior.

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Complexo soja é protagonista

O segundo granel sólido mais exportado no ano pelos portos paranaenses foi o farelo de soja. Com 3,39 milhões de toneladas embarcadas, o volume permaneceu estável em relação ao mesmo período de 2025, quando 3,42 milhões de toneladas foram enviadas.

Somadas as exportações de soja e de farelo, 12,86 milhões de toneladas foram comercializadas, volume que corresponde a 57,6% do total enviado a outros países. O Porto de Paranaguá é vice-líder nacional na exportação desses dois produtos.

Já quando o assunto é outro derivado, o óleo de soja, o Porto de Paranaguá é protagonista nacional, liderando as movimentações no Brasil. Neste ano, 749,1 mil toneladas já foram exportadas, volume 43% superior ao registrado no mesmo período de 2025, segundo dados do Comex Stat, sistema do governo federal que reúne informações sobre o comércio exterior brasileiro.

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Na variação mensal, a exportação de farelo de soja apresentou incremento de 34% em junho, ao alcançar 525 mil toneladas movimentadas, contra 392 mil toneladas no mesmo período do ano passado.

Outros destaques

A movimentação de veículos também está em alta em 2026, com crescimento de 66%. No acumulado do semestre, foram registradas 84,8 mil movimentações, ante 51,1 mil no mesmo período do ano anterior. O volume já equivale a quase 80% de tudo o que foi movimentado em 2025, quando houve o registro de 106,7 mil movimentações.

No topo das importações estão os fertilizantes. Na primeira metade do ano, 4,73 milhões de toneladas foram recebidas nos portos paranaenses, volume que permanece em linha com o registrado no ano passado.

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Perspectivas são positivas para o segundo semestre

Historicamente, o segundo semestre apresenta um volume maior de movimentação na Portos do Paraná. No ano passado, por exemplo, a empresa pública operou quase 40 milhões de toneladas entre julho e dezembro.

Com base nesse histórico, no avanço dos investimentos e no line-up previsto para os próximos meses, a Portos do Paraná projeta um cenário positivo para a segunda metade de 2026.