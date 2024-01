Porto de Paranaguá utiliza placas solares para incentivo sustentável

O Porto de Paranaguá abriga um projeto sustentável que contribui para reforçar sua posição de destaque nacional como terminal marítimo compromissado com a preservação do meio ambiente. A Cattalini Terminais Marítimos adotou recentemente uma solução energética que reúne sustentabilidade e economia no mesmo projeto, colocando a empresa na vanguarda no segmento de granéis líquidos.

Duas usinas fotovoltaicas, com cerca de 400 módulos solares, instaladas em áreas estratégicas da companhia, fornecem energia limpa para o pátio privado de caminhões, que tem capacidade para 450 veículos. Um levantamento realizado pelos engenheiros responsáveis mostram que, com as usinas fotovoltaicas, mais de 10 toneladas de CO2 deixam de ser lançados por ano no meio ambiente.

Com uma potência instalada de 224 KW, as usinas irão produzir 20 mil Kwh/mês, energia suficiente para abastecer o equivalente a 130 residências de médio porte. O excedente produzido pelos painéis solares é direcionado ao píer privado da Cattalini.

Iniciado em agosto de 2023, o projeto de energia renovável já traz importantes resultados. “Todo o consumo de eletricidade do Píer Privado Cattalini, bem como do pátio de caminhões, será gerado por nossas usinas solares. Isto é muito importante para tornar a a empresa ainda mais sustentável”, diz Weder Pozza, gerente de Manutenção da Cattalini Terminais. Ele destaca que, além dos importantes benefícios de sustentabilidade, as usinas solares também gerarão uma redução no custo de energia elétrica em torno de R$ 231 mil por ano.

No pátio de caminhões, a estrutura que sustenta os painéis também serve como abrigo aos veículos. “Buscamos a eficiência energética, a preservação ambiental e a otimização do espaço ocupado. Os bons resultados obtidos neste projeto de engenharia, nos incentivam a ampliar o número de módulos, de forma que outras instalações da Cattalini possam ser atendidas com energia solar futuramente”, afirma Lucas Teruo Andrade, responsável pela manutenção elétrica da empresa.

O diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, afirma que a ação da Cattalini Terminais é um exemplo de empresa sustentável, seguindo o modelo de gestão adotado pela autoridade portuária. “A iniciativa da Cattalini está totalmente alinhada ao perfil sustentável defendido pela Portos do Paraná. Atualmente, somos o único porto no mundo a ser convidado para um dos maiores eventos sobre mudanças climáticas, a COP, justamente por incentivar as boas práticas socioambientais”, destacou.

