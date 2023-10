Porteiro salva bebê engasgado com brócolis no Paraná; veja o vídeo

Um porteiro de um condomínio, no Paraná, salvou um bebê de nove meses que estava engasgado com comida. O funcionário do prédio, localizado em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi abordado pela mãe da criança que pediu ajuda na portaria. Eros Vargas tem curso de primeiros socorros e conseguiu desobstruir as vias aéreas da criança. Assista o vídeo abaixo.

Toda situação foi registrada por uma câmera de segurança do prédio. As imagens mostram o momento em que o porteiro realiza as manobras necessárias para salvar a vida do bebê que estava engasgado com um pedaço de brócolis, contou a mãe. Conforme reportagem do G1, a criança ficou bem e não precisou ser levada ao hospital. O fato aconteceu na última sexta-feira (29/09), mas imagens foram divulgadas somente nesta quinta-feira (5).

Assista o vídeo:

