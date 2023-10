Porteiro ficou desnorteado após acolher criança vítima de estupro

"Jamais espero que alguém passe por isso", afirma o porteiro Hemerson Diego Zimke. Ele estava trabalhando quando foi surpreendido com a chegada do menino de nove anos, vítima de estupro, em Cascavel, no oeste do Paraná. O homem afirmou que a situação que a criança chegou ao local deixou ele desnorteado. Segundo Hemerson o menino estava extremamente assustado e com diversas escoriações pelo corpo. A PM chegou minutos depois no condomínio e acolheu o menino, que foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para exame de corpo de delito.

O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (20). O crime, segundo a PM, foi minutos antes da criança chegar ao condomínio pedindo ajuda. "Na hora que essa criança chegou ali, meu Deus do céu, que dó que me deu. Eu que sou pai ver uma criança daquele jeito, a situação que ele estava, meu pai amado. Eu jamais na minha vida espero que alguém passe por isso, que um pai passe pelo que o pai dessa criança vai passar e o trauma que ele [menino] vai ter também", relatou o porteiro.

Conforme informações apuradas pela polícia e pelo Conselho Tutelar, a criança foi vítima do crime depois de ser abordada por um homem e convidado para tomar um banho em um lago. Depois disso, ainda conforme os órgãos, o suspeito tentou afogar a vítima após cometer o ato. O caso segue em investigação para identificar o autor.

