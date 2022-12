Portão de 40 kg cai em cima de duas crianças no Paraná

Da Redação

As vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Um portão de aproximadamente 40 quilos caiu em cima de duas meninas, de 1 e 7 anos de idade, no Bairro Periolo, em Cascavel, na noite deste sábado (17). Conforme informações, as crianças iam fechar o portão, quando a fatalidade aconteceu.

Socorristas do Siate atenderam a ocorrência e afirmam que as meninas estavam fechando o portão, mas o equipamento bateu com força na trava, soltou-se do trilho e caiu sobre elas. O portão da garagem tem 4 metros de largura e 2 metros de altura.

Enquanto o equipamento caía, a menina de sete anos protegeu a irmã mais nova, que sofreu apenas contusões e escoriações. A mais velha teve um edema na cabeça, além de contusões e escoriações.

As vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Veneza, acompanhadas do pai.





Criança de 6 anos morre afogada em piscina no PR

Uma criança, de apenas 6 anos de idade, morreu afogada em uma piscina da Zona Sul do município de Londrina, Norte do Paraná. A fatalidade aconteceu na tarde do último sábado (17), em uma comemoração.

O menino participava de uma confraternização em uma chácara, com o pai e familiares, quando caiu na água. Não há informações precisas do momento em que ele teria caído na água e por quanto tempo ficou submerso.

Quando os adultos notaram o menino na piscina, o retiraram da água e o levaram até o quartel dos bombeiros, na Zona Sul de Londrina. O menino teve uma parada cardiorrespiratória e os socorristas tentaram reanimá-lo por mais de uma hora.

