Porsche fica destruído ao colidir contra árvore e capotar, no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O motorista do veículo foi socorrido por uma ambulância de plano privado

Um acidente grave envolvendo um carro de luxo foi registrado na madrugada desta quinta-feira (28), na Avenida Ayrton Senna, em Londrina, norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência.

continua após publicidade .

De acordo com a corporação, o Porsche colidiu contra uma árvore na via e, após a batida, capotou. O condutor do veículo, que até o momento não foi identificado, foi encaminhado para um hospital por uma ambulância de um plano de saúde privado.

O condutor não foi submetido a um teste do etilômetro.

continua após publicidade .

A polícia informou que vai reforçar a fiscalização de veículos de alta potência na região.

fonte: Divulgação Carros mais potentes serão fiscalizados pelas autoridades

Outro acidente

continua após publicidade .

Dois acidentes registrados na noite de quarta-feira (27), em questão de duas horas, tirou a vida de duas pessoas e deixou três com ferimentos, na PR-487 em Nova Tebas, região central do Paraná. Os acidentes segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foram em trechos próximos, no KM 255 e KM 257.

Para mais informações clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News