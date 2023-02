Porsche de quase R$ 1 milhão bate em carro e invade casa no PR

Da Redação

O modelo do ano de 2022 chega ao valor aproximado de R$ 837 mil à vista

Um Porsche Cayenne se envolveu em um acidente na manhã desta segunda-feira (20), em Curitiba, capital do Paraná. O carro de luxo, que é avaliado em quase R$ 1 milhão, colidiu contra um Honda Fit e, logo em seguida, invadiu o terreno de uma residência e destruiu o portão do imóvel.

O acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da Rua Fagundes Varela com a Rua Miguel Isaacson. De acordo com relato de testemunhas, o motorista conduzia o Porsche em alta velocidade no momento da batida.

LEIA MAIS: Vídeo: Motorista perde controle e bate Ferrari na PR-323

O Porsche Cayenne é um carro de luxo que está à venda a partir de R$ 659 mil, e o modelo do ano de 2022 chega ao valor aproximado de R$ 837 mil à vista.

O caso desta manhã aconteceu apenas dois dias depois de outro acidente envolvendo um carro de luxo ter sido registrado na capital paranaense. Uma Ferrari, avaliada em cerca de R$ 2 milhões, ficou com a frente destruída depois de se envolver em uma colisão no último sábado (18).





Fonte: Informações RicMais.

