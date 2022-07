Porco nasce com dois corpos e uma cabeça no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um filhote de porco nasceu com dois corpos e uma cabeça o que chamou a atenção.

Um fato inusitado foi registrado no fim de semana em uma propriedade rural de Graciosa em Paranavaí, no Paraná. Um filhote de porco nasceu com dois corpos e uma cabeça o que chamou a atenção.

continua após publicidade .

O nascimento do porco foi na manhã deste domingo (24) e segundo o dono do sítio, o produtor rural , Rodrigo Boeing, a porca deu a luz a 13 leitões, um deles era esse com os dois corpos unidos a apenas uma cabeça.

“Levantei de manhã bem cedo fui até o chiqueiro, para tratar as porcas e vi que uma, que já estava para criar, criou 13 leitões. Entre eles, havia esse”, relatou.

continua após publicidade .

Ainda conforme o produtor rural, o animal já nasceu sem vida e foi enterrado no próprio sítio. Não há detalhes do que pode ter causado a má formação no animal.

Com informações: Portal da Cidade de Paranavaí.

Siga o TNOnline no Google News