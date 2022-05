Por usar cigarro eletrônico, aluno é encaminhado à delegacia

Da Redação

Um adolescente foi encaminhado à delegacia de polícia de Cascavel na tarde desta sexta-feira (06), por utilizar cigarro eletrônico.

Segundo as informações, o Conselho Tutelar de Corbélia foi acionado até uma escola do município, pois o aluno estava fazendo o uso do cigarro dentro de sala de aula.

A equipe de conselheiros foi ao local e o menor, um rapaz de 16 anos, foi conduzido à delegacia para os registros necessários. Os responsáveis pelo adolescente também foram comunicados.

No Brasil, já existe um crescente mercado de consumidores de cigarros eletrônicos, estimado em mais de 2 milhões de pessoas, no entanto, 100% desse mercado é ilegal. Em 2009, a Anvisa proibiu a importação, comercialização e propaganda dos dispositivos.

