Por segurança, Maringá não realizará desfile de 7 de setembro

Este será o terceiro ano consecutivo sem a realização do evento

A Prefeitura Municipal de Maringá, região norte do Paraná, anunciou que não realizará o desfile do dia 7 de setembro. Com o cancelamento do evento, este será o terceiro ano consecutivo sem desfile.

No anos anteriores, 2020 e 2021, a comemoração do Dia da Independência não ocorreu por conta da pandemia de coronavírus, que fez com que a população seguisse normas a fim de evitar a propagação da doença.

Já neste ano, conforme a administração municipal, o desfile não acontecerá "por questões de segurança, devido ao período eleitoral". A celebração dos 200 anos da Independência do Brasil de Portugal será com hasteamento da bandeira, às 9h, no Paço Municipal.

Funcionamento dos serviços municipais no feriado

O feriado da Independência do Brasil, celebrado nesta quarta-feira, dia 7 de setembro, vai alterar o horário de funcionamento de alguns serviços municipais. Os atendimentos serão retomados na quinta-feira, 8. Os serviços essenciais funcionam normalmente.

Confira abaixo o que abre e fecha na cidade.

Paço Municipal

O Paço Municipal estará fechado na quarta-feira, 7. O expediente retorna na quinta, 8, a partir das 8h. A mesma regra vale para as secretarias que ficam fora do Paço: Saúde; Limpeza Urbana (Selurb); Infraestrutura (Seinfra); Proteção e Bem-Estar Animal; Educação; Cultura; Esportes e Lazer; Políticas Públicas para Mulheres (Semulher); Juventude, Cidadania e Migrantes (Sejuc); Assistência Social, Políticas sobre Drogas e Pessoa Idosa (SAS) e Instituto Ambiental de Maringá (IAM).

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) acompanham o funcionamento do Paço Municipal. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Hospital Municipal estarão de plantão. O Samu permanece com o atendimento de emergência 24 horas (telefone 192).

Restaurante Popular

Os Restaurantes Populares de Maringá estarão fechados na quarta, 7, e reabrem na quinta-feira, 8, em horário normal.

Parques

O Parque do Ingá, Parque Alfredo Nyffeler (Buracão) e Parque do Japão, incluindo o restaurante, estarão abertos nesta quarta-feira, 7.

Feiras

As feiras funcionam normalmente no feriado da Independência do Brasil.

Educação

Não haverá aula na rede municipal de educação na quarta-feira, 7. As unidades escolares reabrem na quinta-feira, 8.

Assistência Social

Os Conselhos Tutelares Zona Norte (3221-6230/99102-5875) e Zona Sul (3221-6240/99119-0071) estarão de plantão, assim como o Centro de Referência e Atendimento à Mulher Maria Mariá (Cramm), que atenderá pelo telefone (44) 99118 3578. O Serviço de Atendimento às pessoas em situação de rua funcionará normalmente pelo telefone (44) 99103-5661.

Limpeza Urbana e Infraestrutura

Servidores da manutenção, iluminação pública e arborização estarão de plantão para atendimentos de emergência. A coleta de lixo convencional funcionará normalmente.

Procon

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) segue as regras do Paço Municipal e retorna na quinta-feira, 8.

Agência do Trabalhador

Segue as regras do Paço Municipal e retorna na quinta-feira, 8.

