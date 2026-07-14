Por que não devemos jogar papel higiênico nem lixo no vaso sanitário e dar descarga?

Descarte irregular de material na rede coletora é a principal causa de entupimento e refluxo de esgoto em vias públicas ou dentro dos imóveis

O descarte irregular de material na rede coletora é a principal causa de entupimento e refluxo de esgoto em vias públicas ou dentro dos imóveis. Técnicos da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) fazem manutenções preventivas e corretivas periodicamente para a remoção de embalagens plásticas, papéis, tecidos, gordura e outros materiais das redes de esgoto.

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O que é esgoto

Esgoto é apenas a água usada na cozinha (pias), banheiro (pias, vasos sanitários e ralos) e área de serviço (máquina e tanques de lavar). O produto coletado em imóveis, especialmente residenciais, vai pela rede coletora de esgoto até uma estação onde é tratado para voltar ao meio ambiente livre de contaminantes.

Vaso não é lixeira

Diferentemente do que ocorre em países europeus, por exemplo, o sistema de esgotamento sanitário no Brasil não é dimensionado para o lançamento de papel higiênico. Portanto, este material, junto com fraldas, absorventes e preservativos, nunca deve ser descartado no vaso sanitário.

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Mesmo materiais como fio dental e cabelos podem provocar entupimentos. Embalagens plásticas em geral, mesmo as menores, como a tampa da pasta de dente, devem ser direcionadas para a reciclagem.

Óleo na rede não

A rede de esgoto também não é projetada para receber restos de alimentos e nem o óleo de fritura. Por isso, por recomendação técnica, nas saídas das pias das cozinhas deve haver caixas de gordura. As caixas servem para a remoção de material já sólido.

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Na rede coletora de esgoto, a gordura é um dos elementos mais nocivos, porque se acumula nas tubulações, encrosta e vai diminuindo o espaço físico onde o fluxo do esgoto deve fluir.

Para reduzir o transtorno com o lançamento irregular na rede e também por questões de economia doméstica, é cada vez mais comum famílias reservarem óleo usado nas frituras em embalagens apropriadas para destiná-lo para a produção de sabão.

Água de chuva

A água de chuva deve ir para a rede pluvial. A ligação das calhas e ralos dos quintais na rede de esgoto é uma irregularidade que pode provocar refluxo de esgoto para dentro do imóvel em dias de chuva. As consequências também podem ser sentidas pela vizinhança, para além dos moradores do próprio imóvel em situação irregular.