Por engano, homem com Covid-19 entra na fila de vacinação

Nesta quinta-feira (13), um engano foi registrado em uma fila de vacinação contra a Covid-19, em Maringá. Um cidadão com os sintomas da doença entrou na fila de imunização pois pensou que seria a de testes. Quem presenciou o equívoco foi Luciana Penã, repórter da CBN Maringá.

Durante uma entrevista com trabalhadores da educação que seriam imunizados contra o novo coronavírus, a profissional notou que havia um venezuelano tentando se comunicar. No entanto, manter uma conversa foi difícil por conta do sotaque estrangeiro e pelo uso de máscara.

Uma outra pessoa que estava na fila tentou ajudar. Então, as pessoas concluíram que ele estava com sintomas da Covid-19 e precisava fazer um teste, porém ele acabou entrando na fila de imunização pois acreditava que na Secretaria de Saúde poderia ser atendido.

Após um momento de conversa, com o distanciamento seguro, o homem foi orientado a procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Com informações; GMC Online.