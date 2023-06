Por ciúmes da esposa, homem mata vizinho em Piraquara

Ciúmes foi o possível motivo para o assassinato de um homem de 46 anos, conhecido como “Zinho”, em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, na noite de sábado (3).

A vítima foi morta dentro de sua própria casa, na Rua das Andorinhas, esquina com a Rua Agostinho Ferreira de Araújo, no bairro Guarituba. O suspeito do crime é o vizinho. As informações são do site Ric Mais.

Conforme apuração do repórter cinematográfico Ricardo Cunha, da RICtv, o suspeito teria descoberto uma suposta traição da sua esposa com o vizinho. Na noite de sábado, com ciúmes da esposa, entrou na casa do vizinho pulando o muro, para tirar satisfações.

Mas, não se sabe se chegou a acontecer alguma discussão. O marido supostamente traído estava armado e matou o vizinho a tiros. Em seguida, ele fugiu do local com uma caminhonete preta e não foi mais localizado pela polícia.





