Populares confundem fumacê com incêndio e acionam Bombeiros

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas na noite desta segunda-feira (25) para apagar incêndio em edificação em Cascavel, no oeste do Paraná.

O fato aconteceu em um estabelecimento localizado na Rua Salgado Filho, na esquina com a Rua Cuiabá, Bairro Neva. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acionamento teria sido um engano por parte de populares.

O pessoal que estava nas proximidades avistou uma fumaça e pensou que seria um incêndio, quando no caso seria o fumacê da dedetização.

Socorristas portanto não foram necessários e retornaram para a base.

