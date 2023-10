População idosa do PR chega a 11,3%, maior número em quatro décadas

O município com maior índice de envelhecimento do Paraná é Rancho Alegre

O dado foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (27), em um novo balanço de informações do Censo Demográfico 2022.



Conforme o instituto, o Paraná tem 11,4 milhões de habitantes. A população idosa, com 65 anos ou mais, fica estimada, portanto, em mais de 1,2 milhão de pessoas.

Segundo o IBGE, em 1980, esta parcela da população era de 3,2% do total. Em 2010, dado mais recente antes da pesquisa do ano passado, a faixa etária representava 7,6% da população.

Paralelamente, no mesmo período de análise, o censo também mostrou que o estado está com o menor número de crianças e adolescentes até 14 anos.

Em 1980, o grupo de pessoas de 0 a 14 anos representava 39,5% da população. Em 2010, esta população caiu para 22,9%. Em 2022, houve nova queda, indicando que o público é 19,2% dos moradores do Paraná.

População de 0 a 14 anos: 19,2%

População de 15 a 64 anos: 69,5%

População de 65 anos ou mais: 11,3%

Conforme o Censo 2022, o município com maior índice de envelhecimento do Paraná é Rancho Alegre (123,6%); o com menor índice é Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (22,1%).

Cidades com maior índice de envelhecimento:

Rancho Alegre: 123,6%

Floraí: 121,9%

Nova: 111,8%

São Jorge do Ivaí: 110,9%

Primeiro de Maio: 109,4%

Cidades com menor índice de envelhecimento:

Fazenda Rio Grande: 22,1%

Itaperuçu: 28,1%

Tunas do Paraná: 28,4%

Piraquara: 29,1%

Almirante Tamandaré: 31,6%

O Censo 2022 mostrou, ainda, que a maioria da população no estado continua sendo de pessoas com faixa etária entre 15 e 64 anos (69,5%). No último censo, este grupo representava 69,6% dos paranaenses.

