Pontes e viadutos vão passar por reformas no Paraná

17 pontes e viadutos vão passar por reformas entre os Campos Gerais e o Norte Pioneiro

O Governo do Paraná está preparando a reforma de 17 pontes e viadutos entre os Campos Gerais e o Norte Pioneiro. No dia 6 de dezembro, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) vai realizar a abertura dos envelopes de preços da licitação das obras, com valor máximo de propostas estimado em R$ 6.830.678,97. A sessão será no auditório do DER/PR, com transmissão online e ao vivo no YouTube.

As obras de arte especiais ficam nas rodovias PR-090, PR-092, PR-151, PR-239, PR-340 e PRC-272. Além do tráfego de deslocamento, serão beneficiados diretamente nove municípios com as reformas. São eles Wenceslau Braz, Castro, Campo Largo, Ponta Grossa, Jaguariaíva, Arapoti, Sengés, São José da Boa Vista e Santana do Itararé.

A licitação ocorre na modalidade Concorrência Pública, na qual é declarada vencedora a concorrente que tenha a proposta de preço mais vantajosa para a administração pública, além de apresentar toda documentação necessária, que passará por rígida análise do DER/PR. O resultado será publicado no Diário Oficial e no portal Compras Paraná. O prazo de execução será de 360 dias, a contar após emissão da ordem de serviço.

“A reforma de pontes e viadutos é uma necessidade. São estruturas mais antigas que necessitam de reforços, e também algumas mais recentes, que precisam de melhorias. Nós estamos fomentando o desenvolvimento entre os Campos Gerais e o Norte Pioneiro, e com isso temos o aumento do fluxo de cargas pesadas nessas rodovias, além do crescente turismo ecológico da região”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Fernando Furiatti.

Os serviços previstos no edital são os reparos das estruturas de concreto, instalação de dispositivos de drenagem, recuperação e instalação de dispositivos de segurança como defensas metálicas, melhorias no pavimento, reforço na sinalização horizontal e vertical, roçada da vegetação, poda de árvores próximas ao tabuleiro, pintura externa, entre outros.

OUTRAS REGIÕES

O Governo do Paraná está com licitações em andamento para reforma de 76 obras de arte especiais, incluindo pontes, viadutos e passarelas nas regiões Sudoeste, Sul, Campos Gerais, Norte Pioneiro, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral. O investimento previsto é de R$ 28 milhões e a localização de cada estrutura pode ser conferida neste mapa.

Veja as 17 pontes e viadutos que serão reformados entre os Campos Gerais e o Norte Pioneiro:

Ponte Rio das Pombas PRC-272 em Wenceslau Braz

Ponte Rio Iapó PR-090 em Castro

Ponte Lagoa Iapó PR-090 em Castro

Ponte Rio Conceição PR-090 no limite entre Campo Largo e Ponta Grossa

Ponte Rio Jaguariaíva PR-151 em Jaguariaíva

Viaduto Ferrovia PR-092 em Arapoti

Viaduto Ferrovia PR-092 em Arapoti

Ponte Rio Cajuru PR-151 no limite entre Jaguariaíva e Sengés

Ponte Rio Pimenta PR-151 em Sengés

Ponte Rio Serraria Velha PR-151 em Sengés

Ponte Rio Jaguariaiva PR-151 no limite entre Sengés e São José da Boa Vista

Ponte Rio da Pescaria PR-151 em São José da Boa Vista

Viaduto Rua Cristóvão Sabino PR-239 em Sengés

Ponte Rio das Perdizes PR-239 no limite entre Jaguariaíva e Arapoti

Ponte Tanque dos Padres PR-340 em Castro

Ponte Ribeirão São Cris PR-340 em Castro

Ponte Rio Fartura PRC-272 em Santana do Itararé

