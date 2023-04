Pontes e viadutos da região Norte do Paraná passarão por reformas

Da Redação

Passa Gado PR-537 em Florestópolis

A Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná assinou o contrato para reforma de 16 obras de arte especiais, sendo 15 pontes e um viaduto, localizadas na região do Norte. O próximo passo é a emissão da ordem de serviço para o início das atividades. O investimento feito pelo Governo do Paraná é de R$ 13.330.835,37, com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) responsável pela administração e fiscalização dos serviços.

As obras irão contemplar diretamente dez municípios, incluindo duas pontes na região de Londrina, beneficiando mais de 1 milhão de habitantes. Também estão inclusas as cidades de Centenário do Sul, Sertaneja, Assaí, Uraí, Porecatu, Primeiro de Maio, Alvorada do Sul, Miraselva e Florestópolis.

Entre as principais reformas está a ponte interestadual do Rio Paranapanema (PR-323), em Sertaneja, que faz divisa com Florínea (SP), com orçamento previsto de quase R$ 2 milhões. A ponte é bastante utilizada para quem trafega da região Norte do Paraná em direção aos municípios de Assis e Marília, em São Paulo.

Já a ponte do Rio Vermelho (PR-090), no limite entre Alvorada do Sul e Porecatu, receberá o maior investimento do contrato, no valor de R$ 2,9 milhões. Ela fica em um importante corredor logístico de ligação do Norte paranaense com o interior paulista, sendo utilizada como rota de escoamento agrícola que carrega a produção até o Porto de Paranaguá.

Outro destaque é a ponte sobre o Rio Centenário, na PR-534 em Centenário do Sul, que será alargada para melhor comportar o tráfego de veículos, atualmente realizado em uma plataforma de apenas 4,66 metros de largura. Neste mesmo trecho será alargada também a Ponte Córrego Alto, que tem plataforma um pouco maior, de 5,90, mas ainda sem espaço específico para a travessia de pedestres, por exemplo.

A localidade de cada obra de arte especial prevista no edital está disponível neste mapa, na aba CP 202/2022.

As pontes e viaduto serão totalmente revitalizadas, com reparos nas estruturas de concreto, instalação de dispositivos de drenagem e de segurança, melhorias na pavimentação, reforço na sinalização horizontal e vertical, roçada da vegetação, poda de árvores próximas ao tabuleiro, pintura externa, entre outros.

INFRAESTRUTURA

As obras de manutenção fazem parte de um pacote de investimento para reformar 195 pontes, viadutos e trincheiras em todas as regiões do Paraná, sendo o maior da história do Estado, com um investimento de R$ 114 milhões. No total, são 20 contratos, sendo que 10 já foram assinados, sendo cinco com obras em andamento, e o restante em processo final de licitação.

