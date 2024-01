Ponte na Estrada da Graciosa é bloqueada para obras emergenciais

A ponte sobre o Rio Atuba, na Estrada da Graciosa, na divisa de Curitiba com o município de Colombo, foi bloqueada na noite desta terça-feira (9) para realização de obras emergenciais em uma tentativa de contenção de erosão. A interdição, que continua em vigor na tarde desta quarta-feira (10), foi feita no trecho entre as ruas Rio Juruá e Augusto Fortunato Fernandes.

A interrupção do tráfego na ponte é uma medida adotada pela Prefeitura de Curitiba, capital do Paraná, para evitar possíveis tragédias após um levantamento sobre as condições da estrutura ter apontado risco de queda por conta de anomalias causadas pela erosão.

A Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran), responsável pela fiscalização do local, informa que os motoristas podem desviar pela Rodovia Régis Bittencourt ou pela Avenida da Integração.

Conforme informações, a partir do bloqueio, será possível a execução de obra de contenção em concreto armado sob a ponte. As equipes da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) verificaram erosão na parede estrutural da ponte que suporta a carga do pavimento. A previsão inicial é de que os serviços sejam executados em um período que pode variar de três a quatro semanas, dependendo das condições do tempo.

