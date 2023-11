Ponte do Rio Ivaí é bloqueada na PR-323 no Noroeste do PR

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) informa que a PR-323 está com bloqueio total na ponte sobre o Rio Ivaí, devido à cheia do rio. A estrutura fica no km 183, entre os municípios de Doutor Camargo e Jussara, na região Noroeste.

As águas alcançaram as vigas da ponte durante a madrugada, e nestas condições as árvores arrastadas pelo rio já começam a atingir a parte inferior do tabuleiro, podendo comprometer sua estabilidade. A ponte tem 327 metros de comprimento e 14 metros de largura.

O DER/PR disponibilizou sinalização de emergência no local e monitora as condições da ponte e do rio, prevendo liberação do tráfego assim que as águas baixarem.

Confira a situação dos bloqueios nas rodovias estaduais neste mapa.

VALE DO IVAÍ

A cheia do Rio Ivaí também afeta a região. Cerca de 30 famílias de Rio Branco do Ivaí, no norte do Paraná, foram atingidas e precisaram deixar suas residências na segunda-feira (30) por conta das fortes chuvas registradas dos últimos dias. Segundo o prefeito Pedro Taborda, os moradores que tiveram as casas alagadas ou ilhadas foram levados à escolas da cidade.

O Rio Ivaí subiu aproximadamente 15 metros acima do nível normal nas regiões do Assentamento Egídio Brunetto, onde 20 famílias foram atingidas, e do Porto Espanhol, distrito em que cerca de 10 famílias tiveram que deixar suas casas. Equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil deram apoio à prefeitura, que vem dando suporte aos moradores.



