Ponte da Integração Brasil-Paraguai atinge 96,6% de conclusão

A inauguração da nova ligação na fronteira deve acontecer ainda em dezembro

A Ponte da Integração Brasil-Paraguai, em Foz do Iguaçu, na região Oeste do Paraná, teve sua estrutura concluída neste mês. Segundo o boletim do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), responsável pela execução da obra, os serviços ao todo atingiram 96,6% de conclusão, sendo que 100% da estrutura foi finalizada. O investimento atualizado é de R$ 228 milhões, sendo uma das maiores construções atualmente no Estado.

A inauguração da nova ligação na fronteira deve acontecer ainda em dezembro. Para finalizar a obra, restam serviços complementares, como instalação das vias de rolamento das plataformas de inspeção e manutenção, e os trabalhos finais de ancoragens passivas nos mastros.

A Ponte da Integração está sendo executada sobre o Rio Paraná, no bairro Porto Meira, próximo à Tríplice Fronteira do Brasil, Paraguai e Argentina. No lado paraguaio, a obra fará ligação com o município de Presidente Franco, vizinho de Cidade de Leste, onde fica localizada a Ponte Internacional da Amizade. O projeto, iniciado em 2019, é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado, o governo federal e a Itaipu Binacional.

RODOVIA – Também seguem em andamento as obras na nova rodovia de acesso à Ponte da Integração. O pacote inclui uma ligação entre a BR-277 e o trevo de acesso para a Argentina, por onde será desviado o tráfego dos veículos pesados que circulam entre os dois países. O complexo já recebeu um aporte de R$ 17,9 milhões, por meio de recursos da Itaipu.

O destaque na rodovia de acesso vai para os avanços no viaduto da BR-277, onde foi realizada a concretagem da primeira viga longarina. Nas novas aduanas paraguaia e argentina, permanecem sendo executados os serviços de terraplenagem, bem como na interseção do acesso à Ponte Tancredo Neves. Também foi construída a estrutura de concreto que servirá como passagem para ciclistas embaixo da rodovia.

