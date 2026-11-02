Ponte corre risco de desabamento após chuvas e é totalmente interditada em Francisco Beltrão

Uma ponte localizada na zona rural de Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná, foi totalmente interditada após uma vistoria técnica apontar o risco iminente de colapso da estrutura. A passagem, responsável por ligar a comunidade de Menino Jesus às localidades de Nova Concórdia e Rio do Mato, sofreu graves danos em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região na última semana. O bloqueio é absoluto e proíbe a travessia de pedestres, carros, caminhões, máquinas agrícolas, motocicletas e bicicletas.

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A decisão foi baseada em um laudo emitido na sexta-feira (30) por um engenheiro civil da Secretaria Municipal de Interior. O documento atestou a deterioração e o comprometimento da estabilidade da ponte, eliminando qualquer condição de segurança para o tráfego. Segundo o secretário municipal da pasta, Janir Cella, o volume de chuvas foi tão intenso que o nível da água chegou a ultrapassar a estrutura em mais de três metros de altura.

O local já havia passado por uma interdição preventiva, mas as faixas de sinalização foram retiradas por populares durante a semana. Diante disso, equipes da prefeitura retornaram ao trecho para instalar barreiras físicas e reforçar o isolamento. Como as condições da parte inferior da ponte ainda não puderam ser totalmente verificadas pelas equipes de engenharia, a orientação rigorosa é para que ninguém tente atravessar o trecho. Novas avaliações técnicas definirão futuramente se será viável recuperar a estrutura atual ou se uma substituição completa será necessária.

Além da ponte, a prefeitura emitiu um alerta sobre os riscos em outros pontos das estradas rurais do município. A força da água provocou o rompimento de pelo menos dois bueiros, e há a preocupação com danos estruturais que acabam ficando escondidos sob áreas alagadas. A recomendação aos motoristas é evitar a travessia de trechos cobertos por água, mesmo quando o nível parecer baixo, para prevenir acidentes em buracos ou tubulações cedidas.