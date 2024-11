Ponta Grossa: mais de 269 mil eleitores devem votar neste domingo (27)

Mais de 269 mil eleitores de Pronta Grossa, no Paraná, voltam às urnas neste domingo (27), no segundo turno das eleições municipais. As candidatas Elizabeth Schmidt (União), atual prefeita, e a deputada estadual Mabel Canto (PSDB) disputam a vaga no Executivo.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são 772 seções eleitorais distribuídas em 127 locais de votação.

Só no Colégio Estadual João Ricardo Von Borell Du Vernay, considerado o maior colégio eleitoral do município, 5,5 mil ponta-grossenses irão indicar a candidata que desejam que assuma o comando do município. Nesta manhã, o local de votação registrou uma grande fila de eleitores.

Mesmo com quase 260 mil pessoas aptas a votar, 62.213 eleitores deixaram de ir às urnas no primeiro turno em Ponta Grossa, segundo informações do site aRede. Isso representa 23,98% do universo eleitoral do município. Em comparação com as eleições municipais de 2020, quando a abstenção foi de 23,02%, houve crescimento no número de faltantes



