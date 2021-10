Da Redação

Ponta Grossa gastará R$ 840 mil com enfeites de Natal

A prefeitura de Ponta Grossa anunciou nesta quinta (21) que gastará mais de R$ 840 mil com as celebrações de Natal em toda cidade. Especificamente no Parque do Lago de Olarias, o tema será 'Sonho de Cristal'.

O Pregão Eletrônico nº 14/2021, para a contratação de empresa especializada na locação e instalação das estruturas, acontecerá em 5 de novembro, às 9h, por meio da Bolsa de Licitações e Leilões.

Em 2020, o Poder Executivo desistiu de investir na iluminação natalina da cidade, algo que vinha acontecendo no governo do ex-prefeito Marcelo Rangel Cruz de Oliveira. A situação aconteceu por conta da pandemia da covid-19. Em 2019, por exemplo, foram investidos R$ 509 mil para realizar a ‘Vila do Papai Noel e seus duendes artistas’.

O aviso de licitação, que terá o valor máximo de R$ 847.518,19, tem a assinatura do presidente da FMC, Alberto Schramm Portugal. Mais detalhes estão disponíveis no Portal da Transparência de Ponta Grossa.

As informações são do site A Rede