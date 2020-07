Ponta Grossa confirma 10 novos casos de Coronavírus

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O boletim deste sábado (13) divulgado pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) traz que Ponta Grossa têm 10 novos casos de Coronavírus. Com a atualização, a cidade contabiliza 161 casos de Covid-19.

Do total, 96 pacientes estão em isolamento domiciliar, 2 em enfermarias, 62 estão recuperados e houve um óbito no município. Entre os infectados, 52% são homens e 48% mulheres. A faixa etária com mais contaminados está entre 30 e 49 anos.

Quanto aos testes laboratoriais, Ponta Grossa já realizou 1816 testes, sendo 886 os testes do método RT-PCR e 930 testes rápidos. A Fundação de Saúde ainda monitora 1648 casos e outras 4 pessoas com suspeitas de Coronavírus que estão em hospitais.

Com informações do portal A Rede