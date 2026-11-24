João de Lima Eleutério estava foragido há mais de 10 anos e foi preso nesta segunda-feira (23) em Salto del Guairá

O ex-prefeito de Marquinho (PR) João de Lima Eleutério foi condenado a mais de 66 anos de prisão por mandar matar seis pessoas entre 1997 e 2000. Os crimes ocorreram em Marquinho (PR), Laranjeiras do Sul (PR) e Palmital (PR). Ele estava foragido há mais de 10 anos e foi preso nesta segunda-feira (23) em Salto del Guairá, no Paraguai.

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As condenações são referentes a três processos. Dois homicídios em Laranjeiras do Sul (PR) resultaram em penas de 21 anos de reclusão. Três homicídios em Palmital (PR) somaram 24 anos e oito meses. Um homicídio em Marquinho (PR) rendeu 21 anos de reclusão. As informações são do Ministério Público do Paraná (MP-PR).

Um dos crimes, cometido em 1998, vitimou dois irmãos que eram opositores políticos do então prefeito. A esposa de um deles também ficou ferida. Eleutério foi condenado por esse caso em 2011.

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Marquinho tem 4,4 mil habitantes e fica na região central do Paraná. O ex-prefeito era considerado foragido da Justiça brasileira. Recentemente, foi descoberto que ele estava escondido há anos em Salto del Guairá, cidade paraguaia na fronteira com Guaíra (PR).

Após a prisão, ele foi expulso do Paraguai pelas autoridades locais e entregue à Polícia Federal (PF) em Foz do Iguaçu (PR). Ele está na carceragem da PF no Paraná e deve ser transferido para instalações do Departamento de Polícia Penal do Paraná (Deppen).

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Em nota, o escritório Tobera & Anghinoni Advogados informou que assumiu a defesa de João de Lima Eleutério. Leia na íntegra:

“A defesa de João de Lima Eleutério, por meio do escritório Tobera & Anghinoni Advogados, informa que assumiu o caso e realizará uma análise aprofundada dos processos, tanto sob os aspectos processuais quanto de mérito, a fim de identificar as medidas jurídicas cabíveis e as estratégias adequadas para o caso.

A defesa trabalhará na avaliação dos instrumentos legais disponíveis, buscando o restabelecimento de sua liberdade, sempre dentro dos parâmetros legais”.

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Não há informação sobre a transferência para o Deppen ou sobre eventuais recursos da defesa.