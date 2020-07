Políticas para a pessoa idosa serão temas de ciclo de palestras

Continua após publicidade

A Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, por meio do Departamento da Política da Pessoa Idosa, promove na próxima semana a quarta ação da Campanha Vidas 60+, que acontece em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, instituído como 15 de junho. Serão realizados ciclos de palestras com temáticas direcionadas à Política da Pessoa Idosa.

“O ciclo de palestras tem como objetivo sensibilizar a sociedade e discutir as diversas formas de violência contra a pessoa idosa no Paraná, refletindo sobre a cultura do cuidado e do respeito a essa população e a importância das políticas públicas e das instâncias de garantia de direitos”, destaca a chefe em exercício do Departamento da Política da Pessoa Idosa da secretaria, Adriana Santos de Oliveira.

A programação abordará diversos temas envolvendo a política da pessoa idosa, com a participação de profissionais da área, do presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (Cedi-PR), Jorge Nei Neves, e da chefe do Departamento da Política da Pessoa Idosa em exercício, Adriana Santos de Oliveira, e será transmitida no Facebook (http://www.facebook.com/sejufparana).

Na segunda-feira (15), a partir das 10 horas, haverá uma live sobre a “Violência Contra a Pessoa Idosa no Paraná, a Garantia de Direitos e as Políticas Públicas para essa população”. A transmissão contará com a participação do coordenador do Disque Denúncia 181, capitão André Henrique Soares.

No mesmo dia, às 14 horas, será realizada palestra com o tema a “Violência contra a Pessoa Idosa, Pandemia e o papel do Ministério Público”, ministrada pela procuradora de Justiça Rosana Beraldi Bevervanço, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência do MPPR.

Na terça-feira (16/06), às 11 horas, o bate-papo sobre “O limite entre o Isolamento Social Protetivo e a Violência contra a Pessoa Idosa” será com o médico e gerontólogo Alexandre Kalache, epidemiologista médico especializado no estudo do envelhecimento. Desde 2012, ele é presidente do International Longevity Center-Brazil e desde 2015 co-presidente da Aliança Global de Centros Internacionais de Longevidade.

Durante a Campanha os principais pontos debatidos serão reunidos no E-book VIDAS 60+, que ficará disponível na página da secretaria estadual da Justiça e do Cedi/PR.

A CAMPANHA - A Campanha Vidas 60+, lançada em maio, coloca em discussão temas sobre o valor e o direito à vida da pessoa idosa, a preservação das memórias vivas e os cuidados emergenciais neste momento de pandemia da Covid-19.

Ao longo do mês junho também serão implementadas ações prioritárias e explicativas sobre o acompanhamento da pessoa idosa neste enfrentamento da Covid-19, fortalecendo o papel e garantia de direitos dessa população.