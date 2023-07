Políticas de inclusão, Paraná recebe Caravana Brasil Cigano

A iniciativa é do Ministério da Inclusão Social. Haverá caminhada pelas comunidades ciganas de Curitiba e RMC e reunião sobre a demanda e o reconhecimento destes povos no Paraná e em todo o Brasil.

continua após publicidade

O Paraná recebe nesta quinta-feira (6) a Caravana Brasil Cigano, uma iniciativa que busca impulsionar políticas públicas de inclusão. O programa é do Ministério da Igualdade Racial, por meio da Secretaria de Políticas para Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, Povos de Terreiros e Ciganos. A vinda ao Paraná é uma parceria com a Secretaria Estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi).

A programação da Caravana Brasil Cigano começa com uma caminhada em Curitiba e na Região Metropolitana, passando pelas comunidades ciganas Calon e Rom. Na sexta-feira (7) haverá uma reunião no Auditório Mário Lobo, no Palácio das Araucárias. Também percorrerá todas as regiões do Brasil. Estimativas do governo federal apontam que, atualmente, existam mais de um milhão de pessoas ciganas brasileiras, pertencentes às etnias Calon, Rom e Sinti, distribuídas pelo território nacional. Segundo informações do Ministério da Igualdade Racial, o propósito desses encontros é a proteção dos povos ciganos.

Siga o TNOnline no Google News