Polícias Militar e Federal apreendem mais de 600 kg de droga em Guaíra

O Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), unidade da Polícia Militar do Paraná, em ação conjunta com a Polícia Federal, apreendeu nesta terça-feira (30) mais de 600 quilos de drogas, em Guaíra, na região Oeste do Estado.

As equipes policiais, da Operação Hórus, faziam patrulhamento no município no momento em que deram voz de parada a um veículo. No entanto, o condutor não respeitou a ordem e fugiu.

Durante a perseguição, o motorista perdeu o controle e colidiu em um canteiro, foi abordado e preso. Os militares estaduais constataram que o carro estava carregado com 607 quilos de maconha.

O homem, de 31 anos, a droga e o veículo foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra. O prejuízo estimado ao crime foi de mais de R$ 600 mil.

OPERAÇÃO HÓRUS

O foco da Operação Hórus é combater o crime organizado, bem como a entrada e saída de produtos de contrabando, ao longo dos 16,8 mil km de fronteira terrestre no Brasil. Para isso, mais de 800 profissionais de segurança pública atuam diariamente nos estados do Amazonas, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Amapá, Rio Grande do Norte, Acre, Rondônia, Pará e Rio Grande do Sul.

A ação conta com a participação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Força Nacional de Segurança Pública, Corpo de Bombeiros Militares, Instituto Nacional do Meio Ambiente (Ibama), Receita Federal, Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira.

