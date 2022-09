Polícias detalham esquema de segurança durante as eleições no Paraná

Da Redação

O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Hudson Leôncio Teixeira, juntamente, com demais integrantes das forças de segurança do Paraná e do secretário de Segurança Pública, Wagner Mesquita, detalhou o esquema de segurança que será adotado durante o primeiro turno das eleições no estado.

O encontro foi realizado no auditório do prédio do Tribunal Regional Eleitoral, no bairro Parolim, com a presença também do presidente do TRE-PR, Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.

Durante a coletiva de imprensa, o Coronel Hudson Teixeira ressaltou o trabalho que será feito pela Polícia Militar do Paraná durante todo o final de semana. “Teremos sete mil policiais militares em todo o Paraná atuando diretamente para manter a ordem durante o período eleitoral, começando já no sábado”, afirmou.

O comandante-geral da PMPR ressaltou também a atuação nas seções eleitorais. “Teremos, pelo menos, um policial militar ou viatura a, no máximo, 100 metros de cada seção eleitoral e qualquer denúncia ou intercorrência pode ser comunicada a esses oficiais ou pelo número 190”.

Neste ano, será adotada a chamada “Lei Seca” que proíbe estabelecimentos de comercializarem bebidas alcoólicas no período em que estiverem acontecendo as eleições, entre 8h e 18h do dia 02 de outubro (domingo). “A Polícia Militar também ficará atenta para qualquer denúncia ou flagrante de que esta situação esteja acontecendo”, ressaltou o Coronel Hudson Teixeira.

Os crimes eleitorais como “boca de urna” e transporte de eleitores também serão fiscalizados a todo momento pelos policiais militares em ação e, em qualquer situação, será feito o encaminhamento necessário para a responsabilização dos envolvidos.

