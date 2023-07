Policial vítima de acidente entre embarcações em rio morre no Paraná

O policial militar do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) Odinei Espedito de Matos, de 35 anos, morreu neste sábado (8). Ele estava internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital do Trabalhador de Curitiba, onde foi transferido após acidente que ocorreu em 29 de abril deste ano. Segundo a família, ele lutava contra uma infecção.

Conforme o Comando do Oitavo Distrito Naval, uma equipe que realizava uma patrulha no rio Paraná, na região perto do Rio Arroio Guaçu em Mercedes, por conta da Operação Ágata, colidiu com um barco do BPFron que se deslocava no sentido de Entre Rios, no oeste do estado.

Além dele, outro soldado também ficou ferido na data, porém, já teve alta e passa bem, segundo familiares. Na época, a Marinha do Brasil, informou um Inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar o caso e esclarecer as circunstâncias da batida.

Com informações do g1.

