Policial rodoviário federal agride funcionário de conveniência

Funcionário da conveniência ficou ferido

Um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) agrediu um funcionário de uma loja de conveniência na madrugada do último domingo (27), em Londrina, no norte do Paraná. O momento da agressão foi registrado por câmeras de segurança. O agente estava fora do horário de serviço no momento das agressões.

Conforme boletim da Polícia Militar (PM), o agente da PRF teria forçado o uso do banheiro e foi impedido pelo funcionário, que já havia fechado o estabelecimento.

Nas imagens é possível ver o agente empurrar o funcionário e mostrar a carteirinha que comprova que ele é agente da PRF. Em outra cena, o suspeito persegue a vítima do lado de fora da loja.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militars, o suspeito enforcou e desferiu socos contra o funcionário que não reagiu.

Após as agressões, o agente da PRF entrou em um carro e fugiu. Momentos depois, ele foi abordado com sinais de embriaguez, segundo a PM. No carro do agente a polícia apreendeu uma pistola de uso da PRF, munições e um colete balístico da corporação.

O policial rodoviário federal foi encaminhado à polícia judiciária para passar por teste do bafômetro, mas se recusou. Ele foi preso e liberado após pagar fiança de R$ 2 mil, conforme a polícia.

Em nota, a PRF disse que está acompanhando o caso e que o servidor “responderá a procedimento disciplinar” que foi instaurado para as investigações. A PRF também afirmou que o agente estava de folga no dia da confusão.

Com informações do G1.

