Policial recupera cachorro desaparecido há 5 meses em Londrina; veja

O cãozinho estava desaparecido desde janeiro deste ano

Uma história de separação entre pet e tutores teve final feliz neste final de semana em Londrina. O cachorrinho Urso, da raça blue heeler, que havia sido furtado no mês de janeiro de propriedade rural no Distrito de Guaravera, na Zona Sul de Londrina, foi encontrado.

Durante uma ação social de policiais do 30° BPM da Polícia Militar (PM), em uma comunidade na Zona Norte de Londrina, um dos policiais avistou o cachorro no local. O caso chamou a atenção do agente, que fotografou o animal e divulgou nas nas redes sociais. Rapidamente o PM descobriu que o Urso havia sido furtado há mais de cinco meses. O cão foi avistado caminhando pela região, e a família dona do animal foi alertada. Na época, eles chegaram a divulgar imagens de Urso pelas redes sociais, mas ele não foi localizado. O cachorro desapareceu em janeiro deste ano.

Após descobrir o caso, o policial retornou ao local e resgatou o cão para levá-lo de volta aos tutores. Os donos estavam desesperados em busca do animal.

Urso voltou para os seus tutores na manhã desta segunda-feira,13, na sede do 30º Batalhão. Os familiares agradeceram ao Soldado Cesar, pelo empenho em ter encontrado o cachorro e localizado os donos. Veja como foi o reencontro:

