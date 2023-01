Policial preso por abusar de moradora de rua pode ser expulso da PM

Da Redação

O crime contra a mulher que vive em situação de rua aconteceu no último domingo (15)

O policial militar que abusou sexualmente de uma mulher que vive em situação de rua continua presa no 5º Batalhão da PM, em Londrina. A prisão dele ocorreu na tarde dessa quarta-feira (18). Novas informações dão conta de que o suspeito teve sua arma de fogo recolhida e, com o andar das investigações, ele pode ser expulso da corporação.

Crime

O estupro aconteceu no último domingo (15), em um mocó, conhecido como "Mansão dos Nóias", localizado no Centro de Londrina. A vítima dormia no local quando foi surpreendida pelo policial, que a obrigou ter relações sexuais com ele.

Após o crime, o homem fugiu do local utilizando um Peugeot branco. A mulher denunciou o estupro no mesmo dia e passou as placas do carro do abusador às autoridades.

Na segunda-feira (16), a vítima foi ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade para realizar o exame de corpo de delito. Além disso, a delegacia ouviu testemunhas e imagens de câmeras foram localizadas com o registro de entrada e saída do veículo do imóvel.

O suspeito deixou o plantão policial por volta das 18h, na Vila Portuguesa, e foi diretamente ao local do crime, que fica na mesma região.

O policial é suspeito de, pelo menos, dois estupros e uma importunação sexual.

Com informações do Ric Mais.



