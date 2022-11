Policial morre na hora após carro atingir trem no Paraná

Da Redação

vítima era passageira de um Fiat Siena que bateu contra um trem, nas proximidades de uma ponte entre as ruas Rui Barbosa e Carlos Drummond de Andrade

Um policial militar morreu após acidente registrado na madrugada deste domingo, em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. A vítima era passageira de um Fiat Siena que bateu contra um trem, nas proximidades de uma ponte entre as ruas Rui Barbosa e Carlos Drummond de Andrade, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Com o impacto da batida, a porta do veículo foi parar do outro lado do rio. O PM Rodrigo Gonçalves, do 13º Batalhão de Polícia Militar, caiu em um córrego que passa na ponte e morreu na hora.

Outras duas pessoas estavam no Siena no momento do acidente, mas elas ainda não foram encontradas. No trecho onde ocorreu a batida há sinalização de que a ultrapassagem dos veículos no meio do trilho do trem é proibida. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.

Com informações da Banda B.

