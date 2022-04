Da Redação

Policial morre ao se envolver em acidente nesta manhã

Um acidente fatal foi registrado, na manhã desta sexta-feira (29), no cruzamento das avenidas Gastão Vidigal e Brasil, em Maringá, Paraná. Conforme as informações do site GMC Online, um policial militar, de 57 anos, morreu ao colidir a motocicleta que pilotava em veículo.

continua após publicidade .

A batida aconteceu quando o homem trafegava sentido ao Conjunto Cidade Alta, quando teria sido fechado por um carro. Para evitar a colisão, a vítima tentou trocar de pista e acabou batendo contra um automóvel que estava parado em frente a uma distribuidora de gás.

O PM sofreu ferimentos graves e foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os profissionais tentaram reanimá-lo por aproximadamente 30 minutos, mas ele não resistiu e morreu no local.



continua após publicidade .

Segundo informações preliminares, o veículo que teria fechado a motocicleta no trânsito não ficou no local.