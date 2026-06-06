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Policial militar salva adolescente após grave acidente de bicicleta no PR

Vítima de 15 anos sofreu corte profundo na artéria femoral e foi estabilizada com torniquete antes da chegada dos socorristas

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.06.2026, 16:01:47 Editado em 06.06.2026, 16:01:42
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Policial militar salva adolescente após grave acidente de bicicleta no PR
Autor Foto: REPRODUÇÃO

Um adolescente de 15 anos foi salvo por um policial militar na tarde de sexta-feira após sofrer um grave acidente de bicicleta na Cidade Industrial de Curitiba. O jovem sofreu uma queda que resultou em um corte profundo na coxa e atingiu a artéria femoral, o que provocou intenso sangramento e risco imediato de morte. O incidente foi registrado no cruzamento de duas vias do bairro, atraindo a atenção de pessoas que passavam pelo local.

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Um agente da Polícia Militar, que chegava à região para assumir seu turno de trabalho, ouviu os pedidos de socorro e identificou a gravidade do ferimento ao se aproximar da vítima. Para conter a hemorragia massiva, o policial aplicou um torniquete na perna do adolescente e realizou pressão direta no ferimento. Essa manobra conteve o fluxo sanguíneo e manteve a situação sob controle até a chegada das viaturas de resgate.

Os profissionais do serviço de emergência médica que assumiram a ocorrência atestaram que a intervenção inicial com o torniquete foi o fator determinante para a sobrevivência do jovem, considerando o alto volume de sangue já perdido em decorrência do rompimento arterial. Após ser estabilizado na via pública pelas equipes de saúde, o adolescente foi transportado em estado grave para uma unidade hospitalar de referência, onde foi imediatamente encaminhado para procedimentos cirúrgicos e reposição sanguínea.


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acidente de bicicleta Curitiba emergência médica hemorragia salvamento policial torniquete
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