Policial Militar morre em grave acidente no Paraná

André Luiz Alves, de 40 anos

O Policial Militar André Luiz Alves, de 40 anos, morreu nesta segunda-feira (10), após se envolver em um grave acidente na PR-340, entre os municípios de Tibagi e Castro, na região dos Campos Gerais. Ele atuava no 26ª Batalhão da Polícia Militar de Telêmaco Borba.

De acordo com a nota divulgada pelo órgão de segurança, André havia tirado escala de serviço em Tibagi e, no momento do acidente, retornava de moto para sua residência, em Castro.

O policial colidiu contra um automóvel na PR-340, no sentido Tibagi, próximo ao Instituto Cristão.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas até o local para prestar apoio na situação, juntamente com a equipe de socorro. No entanto, foi constatado que o policial não resistiu aos ferimentos e morreu logo após a batida.



Confira a nota oficial da PMPR na íntegra

"É com grande tristeza e pesar que comunicamos o falecimento do Policial Militar Sd André Luiz Alves, 40 anos, que há 12 anos servia na PMPR e atualmente atuava no pelotão de Tibagi do 26º BPM.

O Policial Militar entrou em óbito na manhã desta segunda-feira ao sofrer um acidente de trânsito após uma colisão com outro veículo auto, quando retornava de motocicleta para sua residência na cidade de Castro, logo depois de encerrada sua escala de serviço no município de Tibagi.

Os serviços do SIATE/CBM, com apoio do BPRv foram prestados imediatamente, mas não foi possível reverter o quadro trágico!

O Sd. André era um policial militar estimado e respeitado pela comunidade onde trabalhava, por seus pares e superiores hierárquicos.

Nossas condolências aos amigos e familiares! Que Deus lhes traga força nesse momento de dor."

