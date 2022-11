Policial Militar morre após parto e gera comoção no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Amigos e familiares foram às redes sociais para prestarem homenagens a soldado

A morte da policial militar Francielle Coimbra da Luz, de 36 anos, gerou comoção no Estado do Paraná. A curitibana faleceu após dar a luz ao filho, o pequeno Noah, nesta quarta-feira (23), na Maternidade Santa Brígida, devido a complicações no parto.

continua após publicidade .

Amigos e familiares foram às redes sociais para prestarem homenagens a soldado. Nesta quinta-feira (24), um perfil do Instagram da Polícia Militar do Paraná publicou uma nota de pesar pelo falecimento de Francielle.

Veja:

O velório da servidora está marcado para acontecer na Capela Vaticano. Enquanto o sepultamento será realizado às 16h desta quinta-feira (24), no Cemitério Municipal de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba.







Mensagens à Francielle

“Coração destruído. Despedir da afilhada, filha, Francielle. 8 meses sendo mãe, dedicada, você foi Fran, Noah… aqui tragédia na família, perder você tão menina. Noah nasceu, você nos deixou, sem explicação. Noah, nosso anjo de luz, estamos cuidando dele, minha amada afilhada”, escreveu uma familiar.

continua após publicidade .

“Não tenho nem palavras pra expressar tanta tristeza…. hoje o céu recebeu um ser de luz. Minha amiga, uma pessoa de coração bondoso, sempre foi meu apoio quando eu precisei. Não entendemos o que Deus tem planejado sobre nossas vidas, mas hoje me despeço dessa amiga, mulher guerreira, mãe maravilhosa e filha exemplar. Que Deus possa confortar o coração de todos da família. Te amo, miga, fique nos braços do nosso Pai e até breve, minha amiga”, postou uma amiga.

“Com ela aprendi quem era Capitu, quem era Machado de Assis e quem era Clarice Linspector, que inclusive até onde sei era sua escritora favorita. Com ela aprendi o que era estudar para concurso, o que era estudar para federal, com ela aprendi que sambar era com o quadril e não com as mãos, e quantas vezes passamos na sala dançando samba rock […]. Ah Franci! Foram tantos momentos com você, e quando vejo essa foto só consigo me lembrar do seu sorriso e ainda escutar o som da sua voz”, lamentou outra amiga.





Fonte: Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News