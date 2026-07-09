Policial militar morre após capotamento em acidente na PR-317, no Norte do Paraná

Gustavo Sarabia, de 41 anos, não resistiu aos ferimentos após seu veículo bater em outro automóvel e capotar diversas vezes nesta quarta-feira (8)

Um cabo da Polícia Militar do Paraná morreu em um grave acidente de trânsito na PR-317, no trecho que liga os municípios de Maringá e Iguaraçu, no Norte do estado. Gustavo Ehlke Sarabia, de 41 anos, dirigia um automóvel que colidiu contra outro veículo e capotou diversas vezes na última quarta-feira (8).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a gravidade do impacto e dos capotamentos causou múltiplas fraturas no policial militar. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no próprio local da batida, antes da chegada das equipes de socorro. Gustavo estava na corporação desde o ano de 2008. Após a constatação do óbito, o corpo foi recolhido e encaminhado à Polícia Científica de Maringá para os procedimentos legais.

No segundo veículo envolvido na colisão viajava uma família. Três crianças que estavam no automóvel sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para avaliação médica na Santa Casa de Maringá. Os pais não se feriram e dispensaram atendimento. Até o momento, as autoridades de trânsito não divulgaram as idades das crianças nem detalhes sobre as circunstâncias e as causas que levaram ao acidente.

As cerimônias de despedida do policial militar já foram agendadas. O velório será realizado na Capela da Uniprev nesta quinta-feira (9), a partir das 20h. O sepultamento de Gustavo Sarabia está marcado para a sexta-feira (10), às 17h, no Cemitério de Astorga.